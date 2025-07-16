«Я всю твою семью»: бойца ММА Хизриева обстреляли в Махачкале, он чудом выжил

Двое неизвестных в масках открыли стрельбу во дворе жилого дома на улице Даниялова в Махачкале ночью 16 июля. Они стреляли в Тимура Хизриева, который в тот момент выходил из своего автомобиля марки «Гелендваген». Злоумышленники поджидали его и затем произвели примерно десять выстрелов из травматического оружия, после чего скрылись с места происшествия.