В Махачкале после стрельбы в бойца ММА объявлен план «перехват»

Ранее, 16 июля, сообщалось, что двое мужчин в масках открыли стрельбу во дворе жилого дома на улице Даниялова в Махачкале. Целью нападения, как предполагается, был сам Хизриев, который в тот момент выходил из своего автомобиля. Преступники произвели около десяти выстрелов из травматического оружия.