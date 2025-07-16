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В Махачкале после стрельбы в бойца ММА объявлен план «перехват»

После инцидента с выстрелами в Махачкале, направленными против бойца ММА Тимура Хизриева, в городе был введён план «перехват», сообщает Telegram-канал SHOT.

После инцидента с выстрелами в Махачкале, направленными против бойца ММА Тимура Хизриева, в городе был введён план «перехват», сообщает Telegram-канал SHOT.

Свидетели происшествия утверждают, что двое нападавших, выкрикивая оскорбления в адрес семьи спортсмена и прихватив своего сообщника, скрылись с места на белой «Приоре».

Правоохранительные органы ведут поиски злоумышленников. По предварительным данным, Хизриев остался жив.

Ранее, 16 июля, сообщалось, что двое мужчин в масках открыли стрельбу во дворе жилого дома на улице Даниялова в Махачкале. Целью нападения, как предполагается, был сам Хизриев, который в тот момент выходил из своего автомобиля. Преступники произвели около десяти выстрелов из травматического оружия.

SHOT также отметил, что Тимур Хизриев — российский боец смешанных единоборств, выступавший на турнирах PFL, Bellator и других организаций.