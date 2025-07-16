В разгар приёмной кампании мошенники нацелились на абитуриентов

В период проведения приемной кампании под прицелом мошенников оказались абитуриенты. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», злоумышленники используют различные приемы для выманивания личных данных, кодов, денег.
Одну из мошеннических схем приводят для примера эксперты Лиги безопасного интернета. В организации уточняют, что лжесотрудник приемной комиссии во время звонка сообщает жертве об ошибке в заявлении или утрате некоторых документов. Чтобы исправить это, предлагают записаться на прием, для этого нужно назвать код из смс, который на деле открывает доступ к профилю на Госуслугах. После — присылают письмо о взломе аккаунта, просят перезвонить по «номеру техподдержки», начинают выманивать деньги на «безопасный счет».
Другой вариант — отправка сообщений якобы от имени ректора или иных сотрудников вуза, которые просят или подтвердить данные, или предоставить личную информацию, или предлагают подать электронную заявку на поступление.
— Злоумышленники просят пройти по фишинговой ссылке, где потребуется подтвердить свою личность через Телеграм или другие порталы. Если жертва внесет информацию, мошенники исчезнут вместе с полученными персональными данными и украденным профилем, — рассказывает «Известиям» эксперт.
Также мошенники предлагают «помощь» с поступлением. Например, обещают целевое направление, зачисление по квоте. Якобы бюджетное место в вузе поможет за деньги обеспечить некая организация. Но, как отмечает издание, человек получает поддельные документы, которые не только не помогут в приеме в учебное заведение, но и могут привести к уголовному делу. Помимо этого, мошенники продают сертификаты и дипломы, которые подтверждают победы в олимпиадах, другие достижения. Однако выдают они документы, не признанные министерством просвещения. Здесь последствия будут аналогичными.
— Другая частая уловка, которая встречается и в этом году, — звонки или сообщения от якобы сотрудников приемной комиссии, предлагающих «гарантированное бюджетное место» или баллы за внутренние экзамены. Семья либо переводит деньги и теряет их, либо переходит на фейковый сайт и теряет данные, в том числе платежные, — рассказывает специалист.
В числе обманных схем также предложения репетиторских услуг с гарантией поступления, создание фейковых сайтов учебных заведений и другие. Россиян призывают следовать ряду правил, чтобы не попасться на уловки злоумышленников. В том числе, не переходить по сомнительным ссылкам, проверять информацию через официальные источники, например, самому обратиться в приемную комиссию вуза, также стоит установить двухфакторную аутентификацию на всех учетных записях, где хранятся важные данные.