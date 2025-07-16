В разгар приёмной кампании мошенники нацелились на абитуриентов

Также мошенники предлагают «помощь» с поступлением. Например, обещают целевое направление, зачисление по квоте. Якобы бюджетное место в вузе поможет за деньги обеспечить некая организация. Но, как отмечает издание, человек получает поддельные документы, которые не только не помогут в приеме в учебное заведение, но и могут привести к уголовному делу. Помимо этого, мошенники продают сертификаты и дипломы, которые подтверждают победы в олимпиадах, другие достижения. Однако выдают они документы, не признанные министерством просвещения. Здесь последствия будут аналогичными.