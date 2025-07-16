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RT: люди в масках выстрелили в бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале

Двое неизвестных напали на, предположительно, бойца ММА Хизриева вечером 15 июля.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленники совершили покушение на, предположительно, бойца ММА Тимура Хизриева. Двое неизвестных устроили стрельбу вечером 15 июля. Об этом пишет RT, ссылаясь на опубликованные в Сети материалы с камер видеонаблюдения.

Так, по предварительной версии, в Тимура Хизриева стреляли на парковке возле жилого дома на улице Даниялова в Махачкале. Боец ММА в момент пальбы вышел из автомобиля. О причинах возможного нападения не сообщается.

В нижегородском Дзержинске, тем временем, произошла страшная история. Подростки избили мужчину на бульваре Химиков. Они выстрелили ему в лицо петардой. Все происходящие ужасы подростки снимали на камеру. Злоумышленники были в скрывающих лицо масках. По данному факту в местном СК уже возбудили уголовное дело.