RT: люди в масках выстрелили в бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале

Злоумышленники совершили покушение на, предположительно, бойца ММА Тимура Хизриева. Двое неизвестных устроили стрельбу вечером 15 июля. Об этом пишет RT, ссылаясь на опубликованные в Сети материалы с камер видеонаблюдения.
Так, по предварительной версии, в Тимура Хизриева стреляли на парковке возле жилого дома на улице Даниялова в Махачкале. Боец ММА в момент пальбы вышел из автомобиля. О причинах возможного нападения не сообщается.
В нижегородском Дзержинске, тем временем, произошла страшная история. Подростки избили мужчину на бульваре Химиков. Они выстрелили ему в лицо петардой. Все происходящие ужасы подростки снимали на камеру. Злоумышленники были в скрывающих лицо масках. По данному факту в местном СК уже возбудили уголовное дело.