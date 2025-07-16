RT: люди в масках выстрелили в бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале

В нижегородском Дзержинске, тем временем, произошла страшная история. Подростки избили мужчину на бульваре Химиков. Они выстрелили ему в лицо петардой. Все происходящие ужасы подростки снимали на камеру. Злоумышленники были в скрывающих лицо масках. По данному факту в местном СК уже возбудили уголовное дело.