Змеиное лето: ужаленных во Владивостоке больше, чем в прошлом году

Во Владивостоке в текущем летнем сезоне по сравнению с прошлым годом увеличилось число обращений после укусов змей. Об этом сообщила пресс-служба Владивостокской клинической больницы № 2 (Тысячекоечной).
По данным учреждения, с начала июня зафиксировано более двадцати случаев, когда пострадавшие, подавляющее большинство из которых — взрослые в возрасте от 20 до 50 лет, обращались за медицинской помощью по поводу укуса змеи. Среди пострадавших шестеро несовершеннолетних — подростки в возрасте от 8 до 17 лет.
По словам специалистов, главной причиной роста числа подобных инцидентов стало активное развитие городских территорий, осваиваемых на местах прежних естественных биотопов змей. В результате этого встречи с пресмыкающимися стали чаще происходить не только в окрестностях, но и в населённых районах города. Наибольший риск фиксируется в районах новых застроек, возле пляжей и на острове Русский.
На территории Владивостока из ядовитых змей встречаются преимущественно щитомордники: средний, каменистый и уссурийский. Эти змеи ядовиты, однако опасных для жизни человека видов в регионе не зарегистрировано. В летний период, особенно с июля по сентябрь, проявляется наибольшая активность как у людей, отдыхающих на природе, так и у рептилий, что и объясняет увеличение числа контактов.
Медики напоминают, что при укусе змеи необходимо немедленно обратиться в травмпункт и не пытаться самостоятельно поймать или убить рептилию. Кроме того, самостоятельное оказание медицинской помощи может привести к осложнениям, тогда как своевременное обращение к профессионалам позволяет избежать серьёзных последствий.