Змеиное лето: ужаленных во Владивостоке больше, чем в прошлом году

На территории Владивостока из ядовитых змей встречаются преимущественно щитомордники: средний, каменистый и уссурийский. Эти змеи ядовиты, однако опасных для жизни человека видов в регионе не зарегистрировано. В летний период, особенно с июля по сентябрь, проявляется наибольшая активность как у людей, отдыхающих на природе, так и у рептилий, что и объясняет увеличение числа контактов.