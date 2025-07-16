В Приморье иностранцу запретили въезд в Россию на полвека

В Приморье иностранцу запретили въезд в Россию на рекордный срок после инцидента, произошедшего 7 июня, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
Отмечается, что сотрудники ГАИ остановили автомобиль, проехавший на запрещающий сигнал светофора. За рулём находился гражданин одной из стран Средней Азии. При проверке выяснилось, что водитель не имел прав на управление транспортным средством, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а от прохождения медосвидетельствования отказался.
Инцидент стал не единственным зафиксированным нарушением закона со стороны данного гражданина. Иностранец уже привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с угрозой общественному порядку и безопасному пребыванию на территории РФ.
Исходя из совокупности фактов, в частности — систематического несоблюдения законов РФ, миграционные органы приняли решение о запрете на въезд иностранного гражданина в Россию сроком на 50 лет. Основанием послужил пункт 1 части 1 статьи 27 Федерального закона № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».
Напомним, полицейские Находки совместно с другими силовыми структурами завершили очередной этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Нелегал — 2025», направленной на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства. За время проведения мероприятия было организовано 11 рейдовых выездов, в ходе которых выявлено 58 случаев административных правонарушений.