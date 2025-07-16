В Приморье иностранцу запретили въезд в Россию на полвека

Отмечается, что сотрудники ГАИ остановили автомобиль, проехавший на запрещающий сигнал светофора. За рулём находился гражданин одной из стран Средней Азии. При проверке выяснилось, что водитель не имел прав на управление транспортным средством, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а от прохождения медосвидетельствования отказался.