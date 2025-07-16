В Братске водителя оштрафовали за непропуск машины скорой помощи

— Дорожные полицейские быстро нашли нарушительницу — ею оказалась 63-летняя жительница Братска. Ее вызвали в отдел, где составили протокол по статье о непредоставлении преимущества спецтранспорту. За такое нарушение грозит штраф от 4500 до 7500 рублей или лишение прав на срок от трех месяцев до года, — рассказали в пресс-службе ведомства.