В Братске водителя оштрафовали за непропуск машины скорой помощи

В Братске наказали водителя, который не уступил дорогу скорой помощи. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, инцидент произошел на улице Пирогова в микрорайоне Энергетик. На видео, опубликованном в местном паблике, видно, как женщина за рулем «Тойоты Алекса» проигнорировала спецсигналы машины скорой помощи и не пропустила ее.
— Дорожные полицейские быстро нашли нарушительницу — ею оказалась 63-летняя жительница Братска. Ее вызвали в отдел, где составили протокол по статье о непредоставлении преимущества спецтранспорту. За такое нарушение грозит штраф от 4500 до 7500 рублей или лишение прав на срок от трех месяцев до года, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Кроме того, выяснилось, что женщина вообще не имела права садиться за руль — ее водительское удостоверение просрочено с 2018 года. За это ее оштрафуют еще на сумму от 5000 до 15 000 рублей.
Госавтоинспекция напоминает: если к вам приближается машина со спецсигналами (мигалками и сиреной), нужно немедленно уступить дорогу. От этого зависят жизни людей, и подобные нарушения могут привести к серьезным последствиям.
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