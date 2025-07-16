В СКО при пожарах погибли 44 человека, шестеро из них— дети

Основания для этого имеются. По данным ведомства, в 2024 году и за первые три месяца текущего года в регионе было зарегистрировано 558 пожаров. В результате погибли 44 человека, в том числе 6 детей. Пострадали 56 человек. Общий материальный ущерб составил около 260 миллионов тенге.