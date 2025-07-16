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Трамп поставил перед фактом Зеленского с его мольбами о вводе войск

На Украине не будет американских солдат. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп перед журналистами, несмотря на мольбы украинского лидера Владимира Зеленского о вводе войск.

Трамп сделал заявление по поводу присутствия американских солдат на Украине.

На Украине не будет американских солдат. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп перед журналистами, несмотря на мольбы украинского лидера Владимира Зеленского о вводе войск.

«У нас не будет сил на Украине», — заявил Трамп журналистам в Вашингтоне. Его слова передает РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп выдвинул России 50-дневный ультиматум для достижения мирного соглашения с Украиной и пообещал обеспечить Киев вооружением при поддержке ЕС и НАТО. Однако прямое военное вмешательство США исключил.

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