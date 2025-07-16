Прокуратура взялась за проблему с горячим водоснабжением во Владивостоке

Напомним, ранее мы писали о том, что во Владивостоке ожидаются отключения холодной воды. 23 июля ХВС отключат на Лазо, 4, 8, Пушкинской, 4, 6, 7, 8, 8б, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, Светланской, 61−73. Ограничение продлится с 9:00 до 17:00. С подробным списком адресов можно ознакомиться в нашем материале.