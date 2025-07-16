Прокуратура взялась за проблему с горячим водоснабжением во Владивостоке

Во Владивостоке прокуратура начала проверку после порыва на сетях горячего водоснабжения. Как сообщили в ведомстве, произошел он 14 июля.
По информации пресс-службы краевой прокуратуры, порыв в системе ГВС случился около многоквартирного дома на Амурской, 25:
«На протяжении двух дней меры по устранению причин порыва не принимались, что потребовало реакции надзорного ведомства. Прокуратура поставила на контроль вопросы оперативного и качественного проведения ремонтных работ и соблюдение жилищных прав жителей дома. По результатам проверки надзорное ведомство примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования».
Напомним, ранее мы писали о том, что во Владивостоке ожидаются отключения холодной воды. 23 июля ХВС отключат на Лазо, 4, 8, Пушкинской, 4, 6, 7, 8, 8б, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, Светланской, 61−73. Ограничение продлится с 9:00 до 17:00. С подробным списком адресов можно ознакомиться в нашем материале.