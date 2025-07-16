В результате ДТП с автобусом в Брестской области пострадали 15 человек

По данным врачей, у пациентов диагностированы травмы различной степени тяжести: черепно-мозговые повреждения, переломы, ушибы и рваные раны. В настоящее время в Березовской ЦРБ находятся 10 пострадавших, из них четверо — в реанимации, шесть — в травматологии. Ещё пятеро были госпитализированы в травматологическое отделение Ивацевичской ЦРБ. Минздрав подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, и в случае необходимости к лечению готовы подключиться специалисты республиканского уровня.