В результате ДТП с автобусом в Брестской области пострадали 15 человек

В Брестской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в результате которого пострадали 15 человек. Как сообщило Министерство здравоохранения Белоруссии в своём Telegram-канале, все пострадавшие были госпитализированы.
По информации МВД, авария произошла около 18:30 в Березовском районе на 124-м километре трассы М1/Е30 «Брест — Минск — граница РФ». По предварительным данным, 56-летний водитель автобуса ПАЗ, выполняя разворот с полосы разгона, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с попутным микроавтобусом Ford.
Изначально сообщалось о трёх госпитализированных, однако позже Минздрав уточнил, что медицинская помощь потребовалась 15 пострадавшим. На место происшествия были оперативно направлены шесть бригад скорой помощи. Пострадавшие были осмотрены на месте и доставлены в лечебные учреждения — Березовскую и Ивацевичскую центральные районные больницы.
Ранее в Калужской области произошла серьезная авария с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которой погибли пять человек.
По данным врачей, у пациентов диагностированы травмы различной степени тяжести: черепно-мозговые повреждения, переломы, ушибы и рваные раны. В настоящее время в Березовской ЦРБ находятся 10 пострадавших, из них четверо — в реанимации, шесть — в травматологии. Ещё пятеро были госпитализированы в травматологическое отделение Ивацевичской ЦРБ. Минздрав подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, и в случае необходимости к лечению готовы подключиться специалисты республиканского уровня.