Командование ВСУ запрещает украинским военным сдаваться в плен.
Украинское командование открыло огонь по своим военным, чтобы не допустить их сдачи в плен в районе населенного пункта Поддубное в ДНР. Об этом 16 июля сообщил штурмовик 36-й бригады группировки «Восток» с позывным «Шустрый».
По его словам, подобные инциденты не единичны: командиры ВСУ используют все средства, чтобы не дать своим подчиненным попасть в плен. «Мы хотели одного взять [в плен], но так получилось, что он с нами не дошел. Когда берешь в плен, они сразу пытаются убрать и его и нас. То есть сразу работает миномет, танк, все, что у них есть, они все силы пускают на вот это, чтобы убрать», — рассказал военный РИА Новости.
Боец добавил, что украинские военные при попытке сдаться рискуют быть уничтоженными огнем своих же сослуживцев. По его словам, такие действия со стороны командования ВСУ связаны с желанием сохранить боеспособность подразделений и предотвратить утечку информации противнику.
Ранее, 6 июля, подразделения группировки «Восток» освободили Поддубное, где украинские военные понесли значительные потери и пытались удерживать позиции, укрепив поселок опорными пунктами и минными заграждениями. ВС РФ продолжают наступление, выбивая противника из населенных пунктов и беря военнопленных.