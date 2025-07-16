В ВСУ придумали жестокий способ не дать бойцам сдаться в плен

По его словам, подобные инциденты не единичны: командиры ВСУ используют все средства, чтобы не дать своим подчиненным попасть в плен. «Мы хотели одного взять [в плен], но так получилось, что он с нами не дошел. Когда берешь в плен, они сразу пытаются убрать и его и нас. То есть сразу работает миномет, танк, все, что у них есть, они все силы пускают на вот это, чтобы убрать», — рассказал военный РИА Новости.