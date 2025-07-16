Суд арестовал жениха за стрельбу на свадьбе около ЗАГСа в Петербурге

В 2024 году судили шестерых мужчин и женщин, устроивших стрельбу во время празднования свадьбы и вымогавших деньги у знакомого в подмосковном Пушкине. Компания отмечала свадьбу в ноябре 2023 года. Во время празднования 24-летний жених несколько раз выстрелил в воздух из пистолета. Позднее к нему присоединились невеста и несколько друзей.