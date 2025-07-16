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Суд арестовал жениха за стрельбу на свадьбе около ЗАГСа в Петербурге

В Санкт-Петербурге суд арестовал жениха, открывшего стрельбу на свадьбе. Об этом во вторник, 15 июля, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В Санкт-Петербурге суд арестовал жениха, открывшего стрельбу на свадьбе. Об этом во вторник, 15 июля, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Его отправили в СИЗО до 10 сентября 2025 года, уточнили в Telegram-канале судов.

Отмечается, что у мужчины имеется постоянная прописка в другом российском регионе. В Петербурге у него оформлена временная регистрация, но по этому адресу он фактически не проживает.

Во время инцидента жених сделал четыре выстрела, рядом в этот момент находилось много людей.

Инцидент произошел 11 июля на Капитанской улице. Возле Дворца бракосочетания жених и шафер устроили стрельбу. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что мужчины таким образом решили добавить мероприятию «адреналина». В качестве оружия использовался травматический пистолет, они стреляли в воздух.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В 2024 году судили шестерых мужчин и женщин, устроивших стрельбу во время празднования свадьбы и вымогавших деньги у знакомого в подмосковном Пушкине. Компания отмечала свадьбу в ноябре 2023 года. Во время празднования 24-летний жених несколько раз выстрелил в воздух из пистолета. Позднее к нему присоединились невеста и несколько друзей.