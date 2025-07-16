Поиски пропавшего в Хабаровском крае вертолёта Ми-8 пока результатов не принесли

Напомним, что вечером 14 июля вертолёт Ми-8Т, следовавший из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта, в предусмотренное время не вышел на связь. Аварийный радиомаяк также не сработал. На борту находилось пять человек.