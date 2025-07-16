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Поиски пропавшего в Хабаровском крае вертолёта Ми-8 пока результатов не принесли

Спасатели с воздуха осмотрели больше 800 квадратных километров территории.

Источник: РИА "Новости"

Поиски пропавшего в Хабаровском крае в понедельник, 14 июля, вертолёта Ми-8Т, пока не принесли результатов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», к спасательной операции привлечены сотрудники МЧС и Росавиации ­— данное ведомство курирует процесс. Поиски продолжаются, пока позволяет погода.

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, за минувшие сутки вертолёт Ми-8 со спасателями на борту провёл в воздухе более пяти часов. Специалисты осмотрели 880 квадратных километров тайги и 85 километров береговой полосы Охотского моря.

Поиски ведутся по маршруту, которым должен был проследовать пропавший вертолёт — от Охотска до Магадана. Одновременно в воздухе работало воздушное судно Росавиации.

Напомним, что вечером 14 июля вертолёт Ми-8Т, следовавший из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта, в предусмотренное время не вышел на связь. Аварийный радиомаяк также не сработал. На борту находилось пять человек.

Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц». Ведётся следствие.