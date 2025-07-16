Сильный дождь снова затопил Луговую во Владивостоке

Во Владивостоке проезжую часть в районе Луговой снова затопило после обильных осадков — этот участок традиционно страдает от подтоплений во время дождей. Специалисты компании «СГТ» оперативно выехали на место и уже ведут работы по устранению последствий непогоды, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал организации.