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Сильный дождь снова затопил Луговую во Владивостоке

Бригада «СГТ» откачивает воду с проезжей части.

Источник: ТГ-канал "Содержание городских территорий I Владивосток"

Во Владивостоке проезжую часть в районе Луговой снова затопило после обильных осадков — этот участок традиционно страдает от подтоплений во время дождей. Специалисты компании «СГТ» оперативно выехали на место и уже ведут работы по устранению последствий непогоды, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал организации.

Сейчас на участке проводится откачка воды с проезжей части. Водителей просят учитывать погодные условия и временные затруднения на дороге, выбирать пути объезда и соблюдать осторожность.

Напомним, в среду во Владивостоке дождь, в первой половине дня сильный. Местами возможны туман и гроза. Ветер юго-восточный умеренный до сильного, временами сильный. Температура воздуха: +20…+22°C.

Сильный дождь и шквалистый ветер: непогода накроет Владивосток 16 июля.

В городе ожидается дождь, временами сильный до 49 мм за 12 часов и менее.