В Красноярске во время ночного пожара эвакуировались семь человек

Неисправная электропроводка привела к возгоранию жилого дома в поселке Новохайский Богучанского района. Огонь успел охватить стену жилища и пристроенный к нему гараж на площади около 50 квадратных метров, прежде чем с ним удалось справиться девяти сотрудникам МЧС.