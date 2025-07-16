В Красноярске во время ночного пожара эвакуировались семь человек

В Красноярском крае потушили десять пожаров за сутки. Причиной двух серьезных происшествий стало короткое замыкание. Никто не пострадал.
Ночью 15 июля началось возгорание в одном из многоквартирных домов Советского района Красноярска. Пламя охватило вещи на площади всего четыре квадратных метра, однако в жилище и подъезде образовалось сильное задымление.
Пятеро жильцов успели эвакуироваться самостоятельно, еще двоих спасли приехавшие пожарные. С огнем боролись 14 человек с помощью пяти единиц техники. Причиной случившегося стал некачественный электроприбор, включенный в сеть.
Неисправная электропроводка привела к возгоранию жилого дома в поселке Новохайский Богучанского района. Огонь успел охватить стену жилища и пристроенный к нему гараж на площади около 50 квадратных метров, прежде чем с ним удалось справиться девяти сотрудникам МЧС.