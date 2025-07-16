В Новосибирске подростки избили ребёнка — СК начал проверку

Глава Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении малолетнего в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
СМИ сообщили о нападении группы подростков на 9-летнего мальчика в Новосибирске. Ребёнок получил телесные повреждения и был госпитализирован.
В настоящее время следователи регионального управления СК РФ проводят проверку по признакам хулиганства (статья 213 УК РФ).
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалёву немедленно возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.