На теплоходе «Николай Карамзин» выявили серьезные нарушения

Ранее Роспотребнадзор сообщал о том, что на круизном лайнере «Николай Карамзин», курсирующем по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, за период с 24 июня по 4 июля выявлены 37 человек с жалобами и симптомами кишечной инфекции. В первые сутки от начала расследования в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания — норовирус, рассказывали в пресс-службе. Уточнялось, что все заболевшие изолированы в отдельных каютах, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет.
«ПАО “МРП” (“Московское речное пароходство” — ред.) совершило нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий», — сказано с документах.
Сообщается, что 5 июля были выявлены нарушения требований СанПиН организации общественного питания населения. Внутренняя отделка производственных помещений предприятий общественного питания не выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами; крайне неудовлетворительное санитарное содержание всех производственных помещений и всего оборудования во всех цехах; производственные помещения для приготовления пищи не оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса; отсутствует помещение отделки кондитерских изделий; нарушаются условия хранения пищевой продукции, а также не организован должным образом дезинфекционный режим.
Кроме этого, среди нарушений было наличие мух в помещениях и отсутствие отдельного помещения для хранения уборочного инвентаря, он находился в помещении для хранения детских спасательных жилетов.
В судебном заседании представитель МРП вину юридического лица в совершении правонарушения признал полностью, пояснив, что большая часть ими устранена и завершение планируется к середине июля. В связи с этим ходатайствовал о назначении наказания, не связанного с административным приостановлением деятельности.
Представитель территориального отдела Роспотребнадзора, в свою очередь, указала на существенность и большой объем выявленных на теплоходе нарушений требований санитарно-эпидемиологических норм, выявленные случаи заболевания как среди членов экипажа, так и среди отдыхающих, при этом устранение нарушений потребует значительных временных и финансовых затрат.
Суд, согласно документам, пришел к выводу о том, что частичное устранение нарушений ко дню рассмотрения дела не свидетельствует об отсутствии состава административного правонарушения и не является основанием, освобождающим от административной ответственности, поскольку нарушение действующих санитарных правил имело место на дату их выявления. Таким образом, суд не усмотрел оснований для освобождения от административной ответственности и прекращения производства по делу.