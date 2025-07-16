На теплоходе «Николай Карамзин» выявили серьезные нарушения

Ранее Роспотребнадзор сообщал о том, что на круизном лайнере «Николай Карамзин», курсирующем по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, за период с 24 июня по 4 июля выявлены 37 человек с жалобами и симптомами кишечной инфекции. В первые сутки от начала расследования в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания — норовирус, рассказывали в пресс-службе. Уточнялось, что все заболевшие изолированы в отдельных каютах, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет.