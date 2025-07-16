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Еще один город Казахстана столкнулся с массовыми отключениями света из-за жары

Перебои с электричеством из-за экстремальной жары начались в Шымкенте. Накануне несколько микрорайонов остались без света, передает «31 канал».

Как сообщает телеканал, из-за жаркой погоды в городе резко выросло электропотребление — нагрузка на городскую электросеть увеличилась с 350 до 459 мегаватт. Из-за перегрузки энергетической системы решено временно остановить один из турбогенераторов на ТЭЦ, чтобы избежать возможных аварий и масштабных отключений, предупредили в акимате.

Отмечается, что сейчас уровень обеспеченности мегаполиса электроэнергией сейчас составляет около 57%. В акимате отмечают, что отключения — это вынужденная и временная мера. Если аномальная жара сохранится, режим ограничений могут продлить. Горожан просят с пониманием отнестись к ситуации и по возможности сократить использование мощных электроприборов в вечерние часы, когда нагрузка достигает пиковых значений.