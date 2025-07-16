Еще один город Казахстана столкнулся с массовыми отключениями света из-за жары

Отмечается, что сейчас уровень обеспеченности мегаполиса электроэнергией сейчас составляет около 57%. В акимате отмечают, что отключения — это вынужденная и временная мера. Если аномальная жара сохранится, режим ограничений могут продлить. Горожан просят с пониманием отнестись к ситуации и по возможности сократить использование мощных электроприборов в вечерние часы, когда нагрузка достигает пиковых значений.