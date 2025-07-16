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В России уточнили правила допуска к гостайне

Правительство России обновило правила допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне, сообщает ТАСС с ссылкой на новую редакцию документа.

Правительство России обновило правила допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне, сообщает ТАСС с ссылкой на новую редакцию документа.

Теперь тех россиян, в отношении которых органы безопасности вынесли решение о недопуске к гостайне, будут отстранять от работы с секретной информацией «в день получения соответствующего заключения». Ранее конкретный срок прекращения допуска не был установлен.

В документе уточнен порядок действий при возникновении оснований для недопуска к гостайне — таких как недееспособность, медицинские противопоказания, наличие иностранного гражданства или постоянное проживание за рубежом (как самого претендента, так и его близких родственников), включение в реестр иноагентов, действия, угрожающие безопасности РФ, уклонение от проверок или предоставление заведомо ложных данных в анкете, а также нарушение законодательства о гостайне.

Ранее в подобных случаях принималось решение о прекращении допуска или его целесообразности «в установленном порядке». Теперь же при появлении таких обстоятельств допуск либо прекращается, либо переоформляется.

Отдельно подробно прописан порядок работы с заместителями министров и глав служб, в отношении которых возникли основания для недопуска к гостайне.

Кроме того, в правила внесены ряд технических изменений и уточнений.

Также в России изменятся правила поступления на госслужбу.