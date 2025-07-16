В России уточнили правила допуска к гостайне

В документе уточнен порядок действий при возникновении оснований для недопуска к гостайне — таких как недееспособность, медицинские противопоказания, наличие иностранного гражданства или постоянное проживание за рубежом (как самого претендента, так и его близких родственников), включение в реестр иноагентов, действия, угрожающие безопасности РФ, уклонение от проверок или предоставление заведомо ложных данных в анкете, а также нарушение законодательства о гостайне.