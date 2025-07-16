На оборону Днепропетровской области, вместо техники НАТО, используются бронеавтомобили «Казаки», сообщает корректировщик.
Для обороны Днепропетровской области не используется техника НАТО. Об этом заявил корректировщик группы FPV 56-го отдельного батальона спецназа «Хан», который участвует в боевых действиях.
«На оборону Днепропетровской области не выделяется какая-то особенная натовская техника», — сообщил корректировщик. Его слова приводят РИА Новости. Помимо этого, источник уточнил, что используются стандартные «буханки», различные пикапы и украинские бронеавтомобили «Казаки».
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Петровка и Воскресенка в ДНР. Они были освобождены благодаря силам группировок «Юг» и «Восток». Об этом сообщает телеканал ОТР.