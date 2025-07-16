В Находке мужчина попытался поджечь городскую больницу

В Находке мужчина предпринял попытку поджога на территории городской больницы. Инцидент произошёл в ночь на 16 июля: злоумышленник поджёг покрытие крыльца лечебного корпуса и близлежащую площадь. Возгорание удалось быстро ликвидировать силами персонала учреждения до прибытия экстренных служб, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) медучреждения.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарной охраны. Отмечается, что никто из пациентов и медиков не пострадал, работа больницы продолжилась в обычном режиме, все пациенты своевременно получают необходимую медицинскую помощь.
Личность подозреваемого установлена, он задержан. Правоохранительные органы занимаются выяснением всех деталей произошедшего.
Обновление. 12.40.
В пресс-службе УМВД России по Приморью ИА PrimaMedia рассказали, что злоумышленником оказался 35-летний местный житель.