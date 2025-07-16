В Находке мужчина попытался поджечь городскую больницу

В Находке мужчина предпринял попытку поджога на территории городской больницы. Инцидент произошёл в ночь на 16 июля: злоумышленник поджёг покрытие крыльца лечебного корпуса и близлежащую площадь. Возгорание удалось быстро ликвидировать силами персонала учреждения до прибытия экстренных служб, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) медучреждения.