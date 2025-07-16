Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Находке мужчина попытался поджечь городскую больницу

Пациенты и персонал не пострадали, подозреваемого задержали.

В Находке мужчина предпринял попытку поджога на территории городской больницы. Инцидент произошёл в ночь на 16 июля: злоумышленник поджёг покрытие крыльца лечебного корпуса и близлежащую площадь. Возгорание удалось быстро ликвидировать силами персонала учреждения до прибытия экстренных служб, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) медучреждения.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарной охраны. Отмечается, что никто из пациентов и медиков не пострадал, работа больницы продолжилась в обычном режиме, все пациенты своевременно получают необходимую медицинскую помощь.

Личность подозреваемого установлена, он задержан. Правоохранительные органы занимаются выяснением всех деталей произошедшего.

Обновление. 12.40.

В пресс-службе УМВД России по Приморью ИА PrimaMedia рассказали, что злоумышленником оказался 35-летний местный житель.