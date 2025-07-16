Экс-мэр Усть-Илимска оправдана: суд закрыл дело о трамвайной линии

Обвинение утверждало, что экс-градоначальница не предприняла мер для предотвращения остановки движения, хотя трамвай находился под управлением частной компании, принадлежащей заводу «Илим». Последний рейстранспорта состоялся в декабре 2022 года, что вызвало серьезные неудобства для жителей города. Однако суд пришел к выводу, что в действиях Щёкиной отсутствует состав преступления. Таким образом, громкое дело, вызвавшее ожесточенные споры, на данный момент завершено.
История трамвайной линии в Усть-Илимске уходит корнями в 1988 год. Этот скоростной маршрут длиной около 15 километров соединял жилые районы с промплощадкой Усть-Илимского ЛПК, проходя через живописный таежный массив. Несмотря на свою значимость для горожан, трамвай никогда не был муниципальным транспортом. Как подчеркивали представители группы «Илим», он использовался исключительно для бесплатной перевозки сотрудников предприятия, а ответственность за его эксплуатацию лежала на компании, а не на городских властях. Закрытие линии в 2022 году вызвало волну недовольства среди местных жителей, которые неоднократно жаловались в различные инстанции.
Анна Щёкина, ставшая мэром Усть-Илимска в 2019 году, оказалась в эпицентре конфликта между интересами горожан и корпоративными решениями. Напомним, она одержала победу на выборах, набрав 44% голосов, и вошла в историю как домохозяйка без управленческого опыта, выигравшая пост градоначальника. После пяти лет работы на этой должности Щёкина решила не выдвигаться на новый срок в 2024 году, а после ухода из политики удалила свой аккаунт в Telegram и закрыла профиль во ВКонтакте.
Дело о халатности поступило в суд еще в марте 2025 года, но несколько заседаний были отложены из-за неявки свидетелей. В ходе разбирательств многие задавались вопросом, насколько обоснованы обвинения в адрес экс-мэра, учитывая, что решение о закрытии трамвая принималось не муниципалитетом, а частной компанией. Оправдательный приговор может стать важным прецедентом в подобных спорах о распределении ответственности между властями и бизнесом.