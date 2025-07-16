Экс-мэр Усть-Илимска оправдана: суд закрыл дело о трамвайной линии

История трамвайной линии в Усть-Илимске уходит корнями в 1988 год. Этот скоростной маршрут длиной около 15 километров соединял жилые районы с промплощадкой Усть-Илимского ЛПК, проходя через живописный таежный массив. Несмотря на свою значимость для горожан, трамвай никогда не был муниципальным транспортом. Как подчеркивали представители группы «Илим», он использовался исключительно для бесплатной перевозки сотрудников предприятия, а ответственность за его эксплуатацию лежала на компании, а не на городских властях. Закрытие линии в 2022 году вызвало волну недовольства среди местных жителей, которые неоднократно жаловались в различные инстанции.