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Пожар в жилом доме в Приморье унёс жизни двух человек

Спасатели обнаружили тела погибших при ликвидации огня.

Источник: МЧС Приморского края

Вечером 15 июля в селе Духовское Пограничного округа произошло возгорание в двухквартирном жилом доме. Пожар охватил площадь порядка 66 квадратных метров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В ходе проведения аварийно-спасательных работ пожарные обнаружили тела двух погибших — мужчины и женщины, обоим было по 53 года.

Сейчас специалисты МЧС России устанавливают причины пожара и выяснения всех обстоятельств трагедии.

Напомним, в посёлке Кавалерово вечером в воскресенье, 6 июля, произошёл трагический пожар в многоквартирном доме на улице Кузнечной. Во время ликвидации возгорания огнеборцы обнаружили внутри квартиры 87-летнего мужчину без сознания.