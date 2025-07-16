Пожар в жилом доме в Приморье унёс жизни двух человек

Вечером 15 июля в селе Духовское Пограничного округа произошло возгорание в двухквартирном жилом доме. Пожар охватил площадь порядка 66 квадратных метров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В ходе проведения аварийно-спасательных работ пожарные обнаружили тела двух погибших — мужчины и женщины, обоим было по 53 года.
Сейчас специалисты МЧС России устанавливают причины пожара и выяснения всех обстоятельств трагедии.
Напомним, в посёлке Кавалерово вечером в воскресенье, 6 июля, произошёл трагический пожар в многоквартирном доме на улице Кузнечной. Во время ликвидации возгорания огнеборцы обнаружили внутри квартиры 87-летнего мужчину без сознания.