Пожар в жилом доме в Приморье унёс жизни двух человек

Напомним, в посёлке Кавалерово вечером в воскресенье, 6 июля, произошёл трагический пожар в многоквартирном доме на улице Кузнечной. Во время ликвидации возгорания огнеборцы обнаружили внутри квартиры 87-летнего мужчину без сознания.