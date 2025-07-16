30 лет скрывался под чужим именем: в Бурятии перед судом предстанет убийца из 90-х

В Бурятии завершено расследование уголовного дела, которое три десятилетия оставалось нераскрытым. Как сообщили в СУ СКР Республики, следователям удалось найти и задержать мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве и краже, совершенных еще в 1995 году. Все эти годы подозреваемый жил под чужим именем, скрываясь от правосудия в разных регионах страны.
— Все началось с кражи. В ночь на 14 июля 1995 года группа мужчин по предварительному сговору проникла в столовую в Улан-Удэ. Они вынесли продукты и вещи, нанеся значительный ущерб. Уже следующей ночью, 15 июля, между сообщниками вспыхнула ссора. На улице Барнаульская один из воров взял металлическую сапожную лапу и нанес своему подельнику множественные удары по голове и телу. Потерпевший скончался на месте, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Обвиняемый тщательно заметал следы. Он покинул Бурятию, сменил имя и даже получил новые документы на другое лицо. По данным следствия, ему активно помогали близкие родственники. Мужчина жил в разных регионах, уверяя, что никогда не был в Улан-Удэ и не имеет отношения к преступлениям 90-х.
Но следователи не опускали руки. Благодаря кропотливой работе оперативников и новым технологиям удалось вычислить местонахождение подозреваемого. Когда его задержали, он продолжал настаивать на своей невиновности, утверждая, что в 1995 году находился в одной из республик бывшего СССР.
Несмотря на попытки отрицать причастность, следствие собрало неопровержимые доказательства. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд. Теперь мужчине предстоит ответить за кражу и убийство, которые он совершил 30 лет назад.
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