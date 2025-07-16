30 лет скрывался под чужим именем: в Бурятии перед судом предстанет убийца из 90-х

— Все началось с кражи. В ночь на 14 июля 1995 года группа мужчин по предварительному сговору проникла в столовую в Улан-Удэ. Они вынесли продукты и вещи, нанеся значительный ущерб. Уже следующей ночью, 15 июля, между сообщниками вспыхнула ссора. На улице Барнаульская один из воров взял металлическую сапожную лапу и нанес своему подельнику множественные удары по голове и телу. Потерпевший скончался на месте, — рассказывают в пресс-службе ведомства.