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Найден пропавший около Магадана вертолет

Вертолёт, который исчез во время перелёта из поселка Охотск в Хабаровском крае в Магадан, был найден.

Вертолёт, который исчез во время перелёта из поселка Охотск в Хабаровском крае в Магадан, был найден. Об этом ТАСС сообщили представители оперативных служб Дальнего Востока.

«Вертолёт обнаружен», — сообщил источник агентства.

До этого сообщалось, что. воздушное судно было произведено на авиазаводе в Улан-Удэ и впервые поднялось в воздух в 1981 году.

Изначально борт использовался в военных целях, но в 2002 году был переведен в гражданскую авиацию — возил грузы.

О пропаже вертолета, летевшего из Охотска в Магадан, стало известно 14 июля. На борту были пять человек: три члена экипажа и два техника.