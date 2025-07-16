Найден пропавший около Магадана вертолет

Вертолёт, который исчез во время перелёта из поселка Охотск в Хабаровском крае в Магадан, был найден. Об этом ТАСС сообщили представители оперативных служб Дальнего Востока.
«Вертолёт обнаружен», — сообщил источник агентства.
До этого сообщалось, что. воздушное судно было произведено на авиазаводе в Улан-Удэ и впервые поднялось в воздух в 1981 году.
Изначально борт использовался в военных целях, но в 2002 году был переведен в гражданскую авиацию — возил грузы.
О пропаже вертолета, летевшего из Охотска в Магадан, стало известно 14 июля. На борту были пять человек: три члена экипажа и два техника.