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В Хабаровском крае нашли пропавший вертолет

ЯКУТСК, 16 июл — РИА Новости. Вертолет Ми-8, пропавший в понедельник в Хабаровском крае, обнаружен, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан — к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации (из Охотска) и от МЧС (из Магадана). Позже, как сообщал РИА Новости в правоохранительных органах, поиски приостановили до среды из-за непогоды.

«Обнаружен пропавший Ми-8. Подробности будут позже», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц».