Хакеры выяснили, что в ВСУ зреет план по вооруженному мятежу

«Мои хакеры стащили с компьютера одного из сотрудников СБУ макет интереснейшего документа. Если это не подготовка подставы командования группировки “Херсон” ВСУ со стороны СБУ и документ реальный, то получается, что некоторые украинские командиры готовят вооруженный мятеж», — сообщил telegram-канал. Как отмечается, в качестве одного из возможных сценариев рассматривалось установление контроля над городом Николаев с последующим выходом на прямые переговоры с Россией.