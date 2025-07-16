Очередная пенсионерка в Приморье лишилась миллиона рублей

83-летняя женщина обратилась в отдел полиции Ленинского района и рассказала, что получила звонок от человека, утверждавшего, что с её банковского счёта происходит попытка несанкционированного списания средств. Он убедил пенсионерку снять все сбережения и перевести их на якобы защищённый счёт, надиктовав порядок действий.