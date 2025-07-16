Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очередная пенсионерка в Приморье лишилась миллиона рублей

По факту хищения возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: Аргументы и факты

Пожилая жительница Владивостока перевела миллион рублей мошенникам, следуя инструкциям неизвестного мужчины, который представился сотрудником банка. Информацию об этом предоставила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

83-летняя женщина обратилась в отдел полиции Ленинского района и рассказала, что получила звонок от человека, утверждавшего, что с её банковского счёта происходит попытка несанкционированного списания средств. Он убедил пенсионерку снять все сбережения и перевести их на якобы защищённый счёт, надиктовав порядок действий.

Потерпевшая доверилась звонящему и, следуя полученным инструкциям, перевела миллион рублей на счета, контролируемые мошенниками. Позже женщина обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.

Полиция Владивостока призывает граждан сохранять бдительность при телефонных разговорах с незнакомыми людьми, особенно в ситуациях, связанных с финансовыми операциями. Рекомендуется немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк по официальному номеру телефона для проверки информации.