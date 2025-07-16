Очередная пенсионерка в Приморье лишилась миллиона рублей

Пожилая жительница Владивостока перевела миллион рублей мошенникам, следуя инструкциям неизвестного мужчины, который представился сотрудником банка. Информацию об этом предоставила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.
83-летняя женщина обратилась в отдел полиции Ленинского района и рассказала, что получила звонок от человека, утверждавшего, что с её банковского счёта происходит попытка несанкционированного списания средств. Он убедил пенсионерку снять все сбережения и перевести их на якобы защищённый счёт, надиктовав порядок действий.
Потерпевшая доверилась звонящему и, следуя полученным инструкциям, перевела миллион рублей на счета, контролируемые мошенниками. Позже женщина обратилась в правоохранительные органы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.
Полиция Владивостока призывает граждан сохранять бдительность при телефонных разговорах с незнакомыми людьми, особенно в ситуациях, связанных с финансовыми операциями. Рекомендуется немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк по официальному номеру телефона для проверки информации.