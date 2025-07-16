В Красноярске полиция предупредила гуляющих по ночам подростков

В Красноярске полиция выявляет подростков до 16 лет, которые гуляют по ночам. Об этом сообщили в ГУ МВД по краю.
Сотрудники ППС и инспекторы по делам несовершеннолетних проводят рейды по излюбленным местам у школьников, где они предпочитают находиться после 23 часов вне дома — компьютерные клубы, дворы, заведения общепита.
Лишь за июль полиция выявила около 90 подростков в возрасте до 16 лет, находившихся в общественных местах после 23:00 без сопровождения взрослых. С ними провели профилактические беседы, а законным представителям выписали штраф от 200 до 500 рублей.
С начала года составлено 380 подобных материалов.
Ранее в Красноярском крае полицейские обезвредили медведя, который вышел к поселку.