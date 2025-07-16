Учительницу обвинили в сексуальной связи с 14-летним школьником

Как утверждают следователи, Каллахам забирала ученика из учебного заведения, отвозила его на спортивные занятия, а также поставляла ему спиртные напитки, марихуану и сигареты. Информация из полицейских источников указывает, что интимные контакты между ними происходили как в гостиничных номерах, так и на территории автостоянок.