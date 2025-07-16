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Учительницу обвинили в сексуальной связи с 14-летним школьником

В Южной Каролине (США) педагога обвиняют в продолжительной интимной связи с не достигшим совершеннолетия подростком.

В Южной Каролине (США) педагога обвиняют в продолжительной интимной связи с не достигшим совершеннолетия подростком. Соответствующая информация опубликована FOX Carolina.

Согласно материалам расследования, 33-летняя Николь Баллью Каллахам предпринимала попытки склонить к близости мальчика, начиная с 2021 года. Тогда подростку было 14 лет, а она являлась его преподавателем. Данные отношения длились как минимум два года.

Как утверждают следователи, Каллахам забирала ученика из учебного заведения, отвозила его на спортивные занятия, а также поставляла ему спиртные напитки, марихуану и сигареты. Информация из полицейских источников указывает, что интимные контакты между ними происходили как в гостиничных номерах, так и на территории автостоянок.

В конечном итоге педагог добровольно явилась в правоохранительные органы. Ей предъявлен комплекс обвинений: 11 пунктов касаются преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица и пять пунктов — противоправных деяний.

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