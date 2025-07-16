На Дальнем Востоке нашли пропавший Ми-8

Пропавший вертолет Ми-8 с людьми на борту обнаружен.
Вертолет Ми-8, пропавший 14 июля на маршруте из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан, обнаружен. Об этом сообщили в оперативных службах Дальнего Востока.
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«Обнаружен», — сообщили в оперативных службах, не раскрывая дополнительных подробностей о состоянии воздушного судна и экипажа. Информацию об этом подтвердит ТАСС.
Вертолет, принадлежащий ООО «АПК “Взлет”», вылетел 14 июля из Охотска в Магадан к месту постоянного базирования. В назначенное время экипаж, состоявший из трех человек и двух технических специалистов, не вышел на связь. Аварийный радиомаяк борта также не сработал, передает RT.
После исчезновения воздушного судна в регионе были организованы масштабные поисковые мероприятия. Следственный комитет Российской Федерации начал проверку по факту пропажи вертолета. Возбуждено уголовное дело, передает «Национальная служба новостей».