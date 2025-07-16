На Дальнем Востоке нашли пропавший Ми-8

Вертолет, принадлежащий ООО «АПК “Взлет”», вылетел 14 июля из Охотска в Магадан к месту постоянного базирования. В назначенное время экипаж, состоявший из трех человек и двух технических специалистов, не вышел на связь. Аварийный радиомаяк борта также не сработал, передает RT.