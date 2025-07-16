В Хабаровском крае на третий день поисков обнаружен пропавший Ми-8

Летевший по маршруту Чумикан—Охотск—Магадан Ми-8 авиакомпании «Взлет» перестал выходить на связь в понедельник вечером на последнем отрезке маршрута. Воздушное судно направлялось к месту постоянной дислокации после ремонта. На борту, по предварительным данным, находилось пять человек. Сигнал бедствия с борта не поступал. Поисками руководила Росавиация, были оповещены находящиеся в Охотском море суда, подключен Морской спасательно-координационный центр Южно-Сахалинска. Обследовано более 800 кв. км территории и акватории.