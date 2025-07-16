Расследование дела Тимура Иванова о взятках продолжается, заявил адвокат

Мосгорсуд конфисковал в пользу государства 300-метровую квартиру бывшего замминистра в центре Москвы, дом в престижном подмосковном поселке Архангельское и деньги, изъятые в ходе обысков по месту жительства и на работе на общую сумму 64,3 миллиона рублей, в валюте — 13,5 тысяч долларов и 4,7 тысячи евро, а также более двух миллионов рублей со счета в банке. У второго фигуранта Антона Филатова суд изъял в доход государства два участка в Москве и автомобиль марки Cadillac, денежные средства в размере 132 151 доллара, более 3,2 миллиона рублей и 2816 евро.