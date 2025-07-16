Расследование дела Тимура Иванова о взятках продолжается, заявил адвокат

«Расследование продолжается», — сказал собеседник агентства.
До этой же даты суд продлевал срок содержания под стражей Тимура Иванова, рассмотрения ходатайства следствия о дальнейшем продлении ареста пока не назначено, добавил адвокат.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания». Бородин признал вину и заключил сделку со следствием.
Другое дело Тимура Иванова о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы завершилось приговором. Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13,5 лет колонии со штрафом 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и почетного звания «Заслуженный строитель России». Второму фигуранту — бывшему руководителю «Оборонлогистики» Антону Филатову — суд назначил 12,5 лет колонии со штрафом 25 миллионов рублей.
Защита обжаловала приговор.
Дело слушалось в закрытом режиме.
Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда «Оборонстрой», привлек Филатова, занимавшего пост руководителя «Оборонлогистики», которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у «Интеркоммерца» 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года — 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
В последствии лопнувший банк «Интеркоммерц» в лице «Агентства по страхованию вкладов» был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей.
Иск второго потерпевшего — «Главного управления обустройства войск» на 216,5 миллиона — суд также удовлетворил полностью.
Мосгорсуд конфисковал в пользу государства 300-метровую квартиру бывшего замминистра в центре Москвы, дом в престижном подмосковном поселке Архангельское и деньги, изъятые в ходе обысков по месту жительства и на работе на общую сумму 64,3 миллиона рублей, в валюте — 13,5 тысяч долларов и 4,7 тысячи евро, а также более двух миллионов рублей со счета в банке. У второго фигуранта Антона Филатова суд изъял в доход государства два участка в Москве и автомобиль марки Cadillac, денежные средства в размере 132 151 доллара, более 3,2 миллиона рублей и 2816 евро.