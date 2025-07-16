Американский чиновник опубликовал секретный ключ доступа к нейросети Маска

Обнаружил утечку основатель консалтинговой компании Seralys Филипп Катурельи, который и уведомил об этом Элеза. Хотя служащий оперативно удалил код со своей страницы, сам API-ключ не был срочно деактивирован, что предоставляло злоумышленникам возможность его эксплуатации в течение некоторого периода.