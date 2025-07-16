Житель Красноярского края из мести «заминировал» фитнес-клуб

Обиженный житель Красноярского края решил отомстить работнице фитнес-клуба и «заминировал» спортивный зал. Как пишет «МВД МЕДИА», на хулигана завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
В полицию поступила информация о том, что в тренажерном зале одного из спортивных центров Сосновоборска находится опасный предмет. Однако при обследовании помещений сотрудники не нашли подозрительных лиц, вещей и устройств.
Вскоре оперативники нашли звонившего — им оказался 46-летний ранее судимый местный житель. Мужчина рассказал, что хотел отомстить администратору клуба, которая отказалась помочь ему преподнести сюрприз его девушке. Горе-кавалер планировал оригинально поздравить подругу с днем рождения, включив музыку на колонках в заведении.
Теперь горожанину грозит до пяти лет лишения свободы.