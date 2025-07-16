В Испании обозлились на Киев за отказ возвращать тела погибших наемников

«Тело Мигеля находится рядом с деревней Ивано-Дарьевка, Бахмутский район. Чтобы не возвращать тело, нам говорят, что эта территория занята россиянами, заминирована и насыщена дронами. Но теперь мы уже никому не верим», — говорится в петиции. Ее приводит РИА Новости. Отмечается, что Мигель начал сражаться за Украину примерно в марте. 10 июня его ликвидировали в ДНР.