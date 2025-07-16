Две пенсионерки утонули на отдыхе в Кашкадарье

По данным телеканала «Миллий», обе женщины зашли в воду с правого берега реки, не подозревая об опасности — сильном течении. Как установила экспертиза, причиной их гибели стало перекрытие дыхательных путей жидкостью.
По факту гибели проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства произошедшего уточняются.
Правоохранительные органы напоминают: в летние дни многие граждане выезжают на природу, особенно в горные районы и к рекам. Однако такие выезды могут закончиться трагедией, если не соблюдать элементарные правила безопасности.
Дикие водоёмы — это всегда зона повышенного риска. Течение в реках может быть обманчивым: на поверхности — тишина, под водой — мощный поток. Кроме того, в подобных местах могут быть резкие обрывы, ямы, подводные коряги, холодные течения и водовороты, которые способны затянуть даже опытного пловца.
В таких местах нет спасателей, нет оборудования для экстренной помощи, а до ближайшей больницы или пункта скорой помощи — десятки километров. Поэтому купаться стоит только в специально оборудованных водоёмах, где дежурят спасатели, дно обследовано, а безопасность находится под контролем. Жизнь — это не игра, и одна ошибка может стоить слишком дорого.