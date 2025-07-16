Две пенсионерки утонули на отдыхе в Кашкадарье

В таких местах нет спасателей, нет оборудования для экстренной помощи, а до ближайшей больницы или пункта скорой помощи — десятки километров. Поэтому купаться стоит только в специально оборудованных водоёмах, где дежурят спасатели, дно обследовано, а безопасность находится под контролем. Жизнь — это не игра, и одна ошибка может стоить слишком дорого.