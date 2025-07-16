Причиной смерти ребенка и матери из многодетной семьи стал водоворот в реке

Образовавшийся водоворот мог стать причиной гибели многодетной матери Натальи Юдинцевой и ее старшей дочери на реке Мокша в Мордовии. Об этом рассказал aif.ru знакомый семьи проповедник Денис Самарин.
Трагедия произошла вечером 12 июля. Наталья и Тимофей и их 11 детей были на пляже возле реки в Ковылкинском районе. Когда 13-летняя Алиса начала тонуть, ей на помощь бросились мать и ее старшая дочь Анастасия.
«Это всё на уровне пока разговоров, нет никаких заключений экспертов. Говорят, что на реке возникло что-то вроде воронки. Такое бывает на небольших реках. То есть идет ровное дно, а потом резко яма и водоворот. Выходит, что девочка шла-шла, а потом резко провалилась», — поделился Самарин.
В итоге Наталья и 17-летняя Анастасия спасли ребенка, однако сами погибли, не смогли выбраться.
Следственный комитет по факту произошедшего организовал процессуальную проверку. Тело подростка извлекали из воды водолазы МЧС.
«В первый день после трагедии всем было тяжело. Потом попроще из-за суеты. Но я думаю, что на похоронах 16 июля будет совсем трудно. Сейчас все в шоковом просто состоянии», — поделился Самарин.
Мужчина добавил, что Юдинцевы верующие, семья монолитная, все друг за друга держатся. На данный момент самому старшему ребенку в семье 19 лет, самому младшему — пять месяцев.
Глава Мордовии Артем Здунов пообещал, что власти республики возьмут сложившуюся трагическую ситуацию на особый контроль, а многодетную семью обеспечат заботой и опекой.
Связанные с похоронами расходы взяло на себя предприятие, где работает отец семейства Тимофей.
Известно, что Наталья Юдинцева была награждена орденом «Родительская слава».