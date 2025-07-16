Причиной смерти ребенка и матери из многодетной семьи стал водоворот в реке

«Это всё на уровне пока разговоров, нет никаких заключений экспертов. Говорят, что на реке возникло что-то вроде воронки. Такое бывает на небольших реках. То есть идет ровное дно, а потом резко яма и водоворот. Выходит, что девочка шла-шла, а потом резко провалилась», — поделился Самарин.