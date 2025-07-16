В оперслужбах напали на след пропавшего 14 июля вертолета Ми-8: что известно о судьбе пассажиров

Вертолет Ми-8, следовавший в Магадан, пропал с радаров в понедельник, 14 июля. Спустя двое суток сотрудники оперслужб заметили борт над местностью, где невозможна посадка. Об этом сообщили в компании «Дальнереченск авиа», цитирует ТАСС.
Так, известно, что на борту находятся пять человек. Вертолет нашли разрушенным. По предварительным данным, все члены экипажа погибли. Росавиация на время приостанавливала поиски вертолета из-за неблагоприятных условий.
Как отмечается, экипаж следовал в пункт назначения после выполнения ремонтных работ. Вертолет должен был совершить перелет из Охотска в Магадан.
Ранее сообщили об экстренном приземлении в Якутии вертолета Ми-8. Воздушное судно перевозило нескольких человек.