Пропавший в Хабаровском крае вертолёт Ми-8 найден разрушенным

Летательный аппарат, эксплуатантом которого является ООО «АПК “Взлёт”, направлялся к месту своей постоянной дислокации в Магадане. На борту находились пять человек — три члена экипажа и два технических специалиста. В установленное время экипаж не вышел на связь, аварийный радиомаяк не сработал.