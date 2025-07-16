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Пропавший в Хабаровском крае вертолёт Ми-8 найден разрушенным

Обломки вертолёт Ми-8, который 14 июля вылетел из посёлка Охотск Хабаровского края в Магадан, обнаружены в районе мыса Гадикан. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. К месту для обследования территории, направляются спасатели.

Источник: Life.ru

Летательный аппарат, эксплуатантом которого является ООО «АПК “Взлёт”, направлялся к месту своей постоянной дислокации в Магадане. На борту находились пять человек — три члена экипажа и два технических специалиста. В установленное время экипаж не вышел на связь, аварийный радиомаяк не сработал.

По данным оперативных служб, комментарий которых приводит ТАСС, вертолёт был найден в труднодоступной местности, где невозможна посадка. Представители компании «Дальнереченск авиа» сообщили, что машина сильно повреждена. По предварительным данным, экипаж погиб.

Ранее Life.ru писал, что в поисках пропавшего вертолёта были задействованы воздушные экипажи МЧС. Спасатели вылетели на поисковые работы из Магадана.