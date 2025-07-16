Появилось видео, как мосты на трассе в Якутии размыло водой

В экстренном порядке подготовлены пункты временного размещения жителей. По информации спасателей, четыре таких центра уже готовы принять людей: в доме культуры имени М. И. Заболоцкого в селе Орто-Балаган, на базе школы имени Н. М. Заболоцкого в селе Томтор, в интернате средней школы имени Н. О. Кривошапкина и в детском саду № 25 Чуоранчык в Оймяконе. В район направлена оперативная группа со спасателями МЧС России для координации действий по ликвидации последствий стихии и оказания помощи населению.