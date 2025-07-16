Спасатели нашли обломки пропавшего в Хабаровском крае вертолета

Ранее в среду источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что вертолет Ми-8, пропавший по пути из Охотска в Магадан, нашли.
«В ходе авиаразведки вертолетом Росавиации обнаружено место падения вертолета Ми-8, пропавшего 14 июля на пути из Охотска в Магадан. Обломки обнаружены в Хабаровском крае, в районе мыса Гадикан», — говорится в сообщении ведомства.
Спасатели МЧС России, как указано, следуют к месту для обследования территории.
В свою очередь, Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что найденное судно полностью разрушено. «Сегодня поисково-спасательными службами в 130 километрах к северо-востоку от поселка Охотск Хабаровского края на склоне горы поисковым вертолетом обнаружено полностью разрушенное воздушное судно со следами горения», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Данные о пострадавших уточняются.
Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан — к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации (из Охотска) и от МЧС (из Магадана). Позже, как сообщал РИА Новости в правоохранительных органах, поиски приостановили до среды из-за непогоды. Возбуждено дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц».