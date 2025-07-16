Бывший военнослужащий из российского города передавал данные ВСУ бесплатно

Бывший военнослужащий из Челябинска Антон Хожаев (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), продавший вооруженным силам Украины секретные сведения за $80, также передавал ВСУ списки личного состава российских воинских формирований, где он проходил службу. Как проинформировали «ТАСС» в правоохранительных органах, экс-военнослужащий предоставлял эти данные украинской стороне безвозмездно.
Фотографии ведомостей с фамилиями сослуживцев из подразделений, где рядовой Хожаев выполнял задачи, отправлялись им с мобильного телефона куратору на Украине. За эту информацию фигурант не требовал от ВСУ денежной компенсации или вознаграждения, называя себя идейным приверженцем Украины, пояснил собеседник агентства.
Напомним, что бывший российский контрактник был задержан в 2023 году при попытке перехода на территорию противника. По версии следствия, он сбывал стратегически значимые данные украинским военным, приобрел через интернет-маркетплейс армейскую экипировку, заполнил анкету для вступления в запрещенную в РФ террористическую структуру и под видом убытия в увольнение направился к украинской границе. За фотографии российской техники, складов с провизией и оружием украинские спецслужбы перевели на его банковский счет две суммы: $30 и $50.
Его противоправная деятельность была пресечена российскими силовиками, он был задержан и взят под стражу в одном из регионов страны. Согласно материалам дела, ему вменяются составы преступлений по ст. 275 УК РФ (госизмена и покушение на нее), ст. 338 (дезертирство в условиях вооруженного конфликта), ст. 174.1 (финансовые операции с преступно полученными средствами), а также ст. 205.5 (попытка участия в деятельности террористической организации).
Предусмотренные санкциями статей наказания включают пожизненное лишение свободы. Однако в ходе судебных прений государственный обвинитель запросил для него по совокупности преступлений 24 года заключения (первые 5 лет в тюрьме, далее — в колонии строгого режима) и штраф в 700 тысяч рублей. Сам 23-летний челябинец, ранее служивший по контракту в звании ефрейтора, заявил о признании фактических обстоятельств, но отрицает состав преступления. Очередное заседание, где сторона защиты озвучит свою позицию, назначено на сегодняшний день. Подсудимый также выступит с последним словом, от участия в прениях он отказался. Ранее суд продлил ему срок содержания под стражей до 10 сентября. Отдельные материалы по делу Хожаева имеют гриф «секретно».
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