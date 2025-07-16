Бывший военнослужащий из российского города передавал данные ВСУ бесплатно

Предусмотренные санкциями статей наказания включают пожизненное лишение свободы. Однако в ходе судебных прений государственный обвинитель запросил для него по совокупности преступлений 24 года заключения (первые 5 лет в тюрьме, далее — в колонии строгого режима) и штраф в 700 тысяч рублей. Сам 23-летний челябинец, ранее служивший по контракту в звании ефрейтора, заявил о признании фактических обстоятельств, но отрицает состав преступления. Очередное заседание, где сторона защиты озвучит свою позицию, назначено на сегодняшний день. Подсудимый также выступит с последним словом, от участия в прениях он отказался. Ранее суд продлил ему срок содержания под стражей до 10 сентября. Отдельные материалы по делу Хожаева имеют гриф «секретно».