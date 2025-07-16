Юрист Соловьев: компания может подать иск к сотруднику, плюнувшему в бургер

«Если люди обратятся с иском к предприятию, то оно может после выплат компенсации составить регрессный иск (обратное требование о возмещении уплаченной суммы, предъявляется одним физическим или юридическим лицом к другому обязанному лицу — ред.). Потому что в первую очередь виноват сотрудник», — пояснил Соловьев.