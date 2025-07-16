Юрист Соловьев: компания может подать иск к сотруднику, плюнувшему в бургер

Сеть фастфуда, в одной из точек которой в Каменске-Шахтинском Ростовской области работал плюнувший в бургер сотрудник, может подать регрессный иск к нему, если компании придется выплатить компенсации пострадавшим. Об этом aif.ru рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Ранее в Сети появилось видео, где сотрудник одной из точек популярной сети фастфуда в Ростовской области при приготовлении бургера плюнул в него. В компании уверяют, что молодого человека уволили после инцидента.
«Если люди обратятся с иском к предприятию, то оно может после выплат компенсации составить регрессный иск (обратное требование о возмещении уплаченной суммы, предъявляется одним физическим или юридическим лицом к другому обязанному лицу — ред.). Потому что в первую очередь виноват сотрудник», — пояснил Соловьев.
По мнению юриста, в трудовом договоре с сотрудником может быть прописано, что если он причиняет ущерб компании, то в таком случае ему могут предъявить регрессный иск.
Соловьев также призвал проверить здоровье сотрудника, плюнувшего в бургер. В случае, если у него выявят опасные инфекции, ему может грозить куда более серьезная ответственность, чем просто увольнение.