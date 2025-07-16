Бастрыкин заинтересовался аварийным мостом в Башкирии

Отметим, сельчане с просьбой отремонтировать мост обратились к главе РБ Радию Хабирову. На комментарий на его странице в соцсетях ответили чиновники из Управлении дорожного хозяйства республики, которые заявили, что опасности разрушения нет и пообещали разобраться в ситуации. Однако прибывшие к месту дорожники, лишь засунули траву в одну из ям.