Александр Бастрыкин заинтересовался аварийным мостом в Башкирии. Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем содержании моста в селе Байкибашево Караидельского района.
Сообщается, что в телеграм-каналах республики появились публикации о жалобах жителей села о том, что мост, соединяющий село Байкибашево с другим населенным пунктом, длительное время находится в непригодном состоянии. В частности дорожное полотно покрыто глубокими ямами, имеется угроза обрушения. Проезд транспортных средств затруднен. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли, капитальный ремонт объекта не проведен.
Отметим, сельчане с просьбой отремонтировать мост обратились к главе РБ Радию Хабирову. На комментарий на его странице в соцсетях ответили чиновники из Управлении дорожного хозяйства республики, которые заявили, что опасности разрушения нет и пообещали разобраться в ситуации. Однако прибывшие к месту дорожники, лишь засунули траву в одну из ям.
В СУ СК России по РБ по данному факту начата процессуальная проверка. Руководителю Владимиру Архангельскому поручено доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки в центральный аппарат ведомства.