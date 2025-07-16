Жительница Уфы украла косметику на 400 тысяч рублей

Оперативники вскоре вычислили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 38-летняя местная жительница, уже имевшая проблемы с законом. Выяснилось, что с декабря прошлого года женщина действовала систематически: спокойно проходила мимо касс с набитыми карманами и сумками. На допросе она созналась, что распродавала краденое прямо на улице, сбывая товар первым встречным по бросовым ценам.