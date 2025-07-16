Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Уфы украла косметику на 400 тысяч рублей

С апреля этого года в уфимскую полицию начали поступать тревожные сигналы от сети магазинов косметики и товаров для дома.

По данным пресс-службы УМВД РФ по Уфе, продавцы сообщали о таинственных пропажах: неизвестная ловко выносила дорогую косметику, пользуясь моментом, когда персонал отвлекался. Общий ущерб от её «шопинга» без оплаты приблизился к 400 тысячам рублей.

Оперативники вскоре вычислили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 38-летняя местная жительница, уже имевшая проблемы с законом. Выяснилось, что с декабря прошлого года женщина действовала систематически: спокойно проходила мимо касс с набитыми карманами и сумками. На допросе она созналась, что распродавала краденое прямо на улице, сбывая товар первым встречным по бросовым ценам.

Сейчас следователи документально подтвердили её участие в 31 случае краж. По каждому эпизоду возбуждено уголовное дело по статье «кража». Обвиняемая находится в следственном изоляторе, где ей предстоит ответить за свою «предпринимательскую» деятельность.