Жительница Уфы украла косметику на 400 тысяч рублей

По данным пресс-службы УМВД РФ по Уфе, продавцы сообщали о таинственных пропажах: неизвестная ловко выносила дорогую косметику, пользуясь моментом, когда персонал отвлекался. Общий ущерб от её «шопинга» без оплаты приблизился к 400 тысячам рублей.
Оперативники вскоре вычислили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 38-летняя местная жительница, уже имевшая проблемы с законом. Выяснилось, что с декабря прошлого года женщина действовала систематически: спокойно проходила мимо касс с набитыми карманами и сумками. На допросе она созналась, что распродавала краденое прямо на улице, сбывая товар первым встречным по бросовым ценам.
Сейчас следователи документально подтвердили её участие в 31 случае краж. По каждому эпизоду возбуждено уголовное дело по статье «кража». Обвиняемая находится в следственном изоляторе, где ей предстоит ответить за свою «предпринимательскую» деятельность.