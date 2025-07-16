В Перми расследуется смерть рабочего на стройке

В Ленинском районе Перми по факту смерти рабочего в результате производственной травмы возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие установило, что 12 июля в нарушение правил по охране труда индивидуальный предприниматель в ходе работ по строительству дома в Ленинском районе Перми допустил на стройплощадку рабочего, не обеспечив его безопасность. Установлено, что рабочий не проходил обучение и проверку знания правил охраны и безопасности труда, не имел квалификации, требуемой для производства работ на высоте. Кроме того, в момент ведения работ ответственный исполнитель (производитель) работ и ответственный руководитель работ отсутствовали на рабочих местах. В результате этих нарушений рабочий упал с 7-го этажа строящегося дома и получил тупую сочетанную травму тела, от которой скончался.
Расследование уголовного дела продолжается.