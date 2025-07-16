В Перми расследуется смерть рабочего на стройке

Следствие установило, что 12 июля в нарушение правил по охране труда индивидуальный предприниматель в ходе работ по строительству дома в Ленинском районе Перми допустил на стройплощадку рабочего, не обеспечив его безопасность. Установлено, что рабочий не проходил обучение и проверку знания правил охраны и безопасности труда, не имел квалификации, требуемой для производства работ на высоте. Кроме того, в момент ведения работ ответственный исполнитель (производитель) работ и ответственный руководитель работ отсутствовали на рабочих местах. В результате этих нарушений рабочий упал с 7-го этажа строящегося дома и получил тупую сочетанную травму тела, от которой скончался.