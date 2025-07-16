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В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего Ми-8 в районе мыса Гадикан

Спасательные службы уже направились к месту находки.

Источник: Аргументы и факты

В районе мыса Гадикан в Хабаровском крае были обнаружены обломки вертолета, который пропал во время рейса из поселка Охотск в Магадан. Об этом сообщили представители пресс-службы МЧС России.

Спасательные службы уже направились к месту находки для проведения осмотра и оценки ситуации. В МЧС отметили, что сейчас ведутся работы по обследованию территории, чтобы установить точные обстоятельства происшествия и найти возможных выживших или причины аварии.

По информации ведомства, поисковые операции продолжаются, и специалисты делают все возможное для скорейшего выяснения ситуации.

Напомним, вертолёт с регистрационным номером RA-25660 выполнял рейс из Охотска в Магадан. В назначенное время экипаж не вышел на связь. Предварительно, на борту вертолёта находились пять человек: три члена экипажа и два технических специалиста.