МЧС: В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8

Вертолет Ми-8 пропал 14 июля во время полета из Охотска в Магадан. Борт должен был прибыть в пункт назначения в 19:00 по местному времени, но в назначенное время не вышел на связь и в Магадан не прилетел. Поиски начались, местоположение воздушного судна пока не установлено.