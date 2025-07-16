МЧС: В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8

Обломки вертолета, пропавшего на пути из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан, нашли в районе мыса Гадикан. Об этом в среду, 16 июля, сообщили в МЧС РФ.
— Обломки вертолета обнаружены в районе мыса Гадикан. Спасатели МЧС России следуют к месту для обследования территории, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Вертолет Ми-8 пропал 14 июля во время полета из Охотска в Магадан. Борт должен был прибыть в пункт назначения в 19:00 по местному времени, но в назначенное время не вышел на связь и в Магадан не прилетел. Поиски начались, местоположение воздушного судна пока не установлено.
Известно, что пропавший вертолет принадлежит компании АПК «Взлет». На борту находились пять человек — три члена экипажа и два техника.
Ранее самолет авиационного патруля, который выполнял рейс по мониторингу лесных массивов Якутии на предмет выявления очагов возгораний, исчез с радаров.